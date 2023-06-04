



Министры участвуют в параде празднования Израиля в Нью-Йорке – трансляция

Несколько министров израильского правительства принимают участие в параде празднования Израиля в Нью-Йорке. Среди них – министр диаспоры Амихай Шикли, министр общественной дипломатии Галит Дистель Атбариан и министр наследия Амихай Элиягу.



Дистель Атбариан говорит: “Для меня огромная гордость быть здесь представителем израильского правительства. Это чудесный день”.

По ее мнению, протесты на мероприятии – это “шутка”.



“Они такие хромые, – говорит Дистель Атбариан. ”Это плохо для левых, а не для израильского правительства”.



Согласно новостному сайту Walla!, офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу потребовал, чтобы в марше участвовало меньше министров.