Новости » Политика
10.01.2023 08:12 Аркадий Бочаровский

Министры смогут увольнять норвежских депутатов не уходя в отставку

Министр транспорта Мири Регев предложила премьер-министру Биньямину Нетаниягу на заседании фракции Ликуда внести еще одно изменение в норвежский закон. Оно должно позволить министрам возвращаться в Кнессет, когда они захотят, без принудительной отставки правительства и своих должностей. Об этом сообщает канал КАН.

Согласно репортажу, Нетаниягу отругал членов своей фракции за длительную озабоченность законом и сказал, что "общественность знает, кто приходит в Кнессет, чтобы работать для них, а кто занят другими делами".

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