



Министры смогут увольнять норвежских депутатов не уходя в отставку

Министр транспорта Мири Регев предложила премьер-министру Биньямину Нетаниягу на заседании фракции Ликуда внести еще одно изменение в норвежский закон. Оно должно позволить министрам возвращаться в Кнессет, когда они захотят, без принудительной отставки правительства и своих должностей. Об этом сообщает канал КАН.



Согласно репортажу, Нетаниягу отругал членов своей фракции за длительную озабоченность законом и сказал, что "общественность знает, кто приходит в Кнессет, чтобы работать для них, а кто занят другими делами".