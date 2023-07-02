



Министры рассмотрят законопроект о заключении без предъявления обвинений

В воскресенье министры кабинета министров должны были обсудить законопроект, который предоставит Итамару Бен-Гвиру широкие полномочия по национальной безопасности заключать в тюрьму израильтян на месяцы без предъявления им обвинений, а также налагать на них другие радикальные ограничения.



Предложение, внесенное членом ультраправой партии Бен-Гвира “Оцма Иегудит”, направлено на расширение использования спорного инструмента административного задержания, который в настоящее время используется министром обороны для задержания подозреваемых в терроризме без суда. Бен-Гвир призвал к использованию административного задержания, в соответствии с которым люди могут содержаться под стражей без предъявления обвинения на неопределенный срок до шести месяцев, чтобы помочь в борьбе с ростом насильственных преступлений в арабских общинах.



Голосование министерского комитета по законодательству за законопроект поможет облегчить его прохождение через Кнессет.



Согласно предложению депутата Кнессета Цвики Фогель, Бен-Гвир будет наделен полномочиями одобрять возобновляемые административные аресты на срок до шести месяцев для всех, кто, по мнению министра, представляет опасность для общества, если такой шаг запрашивается комиссаром полиции и с одобрения юридического советника или одного заместителей.



Другие меры, которые Бен-Гвир сможет применить к отдельным лицам, если он “убежден, что существует разумное опасение причинения вреда общественной безопасности”, включают ограничения на поездки в пределах Израиля; запрет на выезд из страны; требование, чтобы люди жили в определенных районах; и запреты на покупку “определенных” товаров и услуг и определенные “действия”, среди других подобных радикальных мер.



