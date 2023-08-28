



Министры проголосуют за продление страхования для украинских беженцев

Министры кабинета министров приняли к голосованию предложенное постановление о продлении медицинской страховки для украинцев в Израиле, после того как призвали премьер-министра решить этот вопрос 27 августа на заседании кабинета.



Министр Меир Поруш объяснил, что это необходимо для того, чтобы предотвратить возникновение ситуации в которой бреславские хасиды, приезжающие в Умань в Рош ха Шана, будут расплачиваться за недовольство в Киеве. Информация была опубликована каналом КАН.



Около двух недель назад Израиль пообещал украинцам, что медицинская страховка для украинских беженцев в Израиле будет действовать до конца года, о чем также написал в своем Твиттере министр иностранных дел Украины. Однако до сих пор этот вопрос не решен. Некоторые в Украине угрожают в ответ создать проблемы для паломничества в Умань "или прибегнуть к другим вариантам". Министр Эли Коэн заявил на заседании кабинета министров, что хорошие отношения с Украиной должны быть сохранены.



Сегодня, 28 августа на телефонный опрос будет вынесено предложение о решении относительно "продолжения оказания гуманитарной помощи гражданам Украины, бежавшим от войны и не имеющим права на получение постоянного статуса".