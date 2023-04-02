



Министры проголосовали за создание "национальной гвардии" Бен-Гвира

Члены кабинета министров проголосовали за создание "национальной гвардии" в Израиле, удовлетворив ключевое требование крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



Решение было принято после того, как министры кабинета министров проголосовали сегодня за утверждение внушительного бюджета в 1 миллиард шекелей, полученного путем сокращения финансирования других министерств, для создания национальной гвардии.



Хотя такая идея впервые была высказана в предыдущем правительстве, нынешние оппозиционеры осудили усиление власти Бен-Гвира и предоставление ему полномочий контроля национальной гвардии, назвав будущую силовую структуру его "частной армией".

