



Министры продвигают законопроект о пожертвованиях

Министерская комиссия по законодательству продвигает поддержанный Ликудом законопроект об упрощении процедуры пожертвований законодателям, несмотря на то, что он был раскритикован генеральным прокурором и наблюдателями. Последние считают законопроект поводом для политической коррупции.



В случае принятия закона после трех голосований в Кнессете, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сможет сохранить 270 000 долларов, которые он получил от своего ныне покойного двоюродного брата и бывшего благотворителя Натана Миликовски. В прошлом году БАГАЦ обязал премьера вернуть их к февралю 2023 года наследству Миликовски на том основании, что средства на юридические расходы были незаконным подарком.



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сообщила сегодня министру юстиции Яриву Левину, что ее ведомство выступает против законопроекта, считая его "вредным" и "противоречащим цели [существующего закона о политических подарках]"

