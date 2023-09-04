



Министры предложили выселить эритрейцев в северный Тель-Авив

В ходе совещания министров, созванного в воскресенье премьер-министром Биньямином Нетаниягу и посвященного проблеме инфильтрантов после массовых беспорядков в Тель-Авиве в субботу, министры Итамар Бен-Гвир и Ярив Левин предложили ввести ограничения для незаконных мигрантов.



Согласно сообщению 12-го канала, министр национальной безопасности Бен-Гвир сказал: "Давайте переселим их в северный Тель-Авив, возможно ли принять закон, ограничивающий место их проживания?"



Министр Левин ответил: "Давайте примем такой закон. Если бы это происходило рядом с домами конкретных людей - они бы этого не допустили... А как быть с депортацией? Давайте оспорим решение Верховного суда, они оторваны от происходящего, живут в своих местах и им все равно".



Государственный прокурор Амит Эйсман возразил министрам: "Даже если бы их можно было депортировать, их некому принять - и уж точно, если против них будет возбуждено уголовное дело, они никому не будут нужны".



На воскресном заседании было принято одно конкретное решение - министр Негева Ицхак Вассерлауф постановил перечислить 20 млн. шекелей подразделению Министерства внутренних дел, которое отвечает за добровольную передачу инфильтрантов в третью страну.



Это значительное увеличение бюджета - с 3 млн. шекелей, заложенных в бюджет Министерством финансов, до 23 млн. шекелей.