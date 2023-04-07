



Министры получили указания озвучить официальную позицию правительства

Правительство Израиля заявляет, что готово сделать еще один шаг, который заведомо вызовет возмущение во всем мире, и в мусульманских странах в частности.



После эскалации арабо-израильского конфликта министры правительства получили в пятницу список сообщений, которые они должны передать в различных интервью и на каждой платформе, где они выражают свое мнение.



В одном из сообщений говорится, что продолжение беспорядков на Храмовой горе "ставит под угрозу продолжение мусульманских молитв в мечети Аль-Акса". Такой решительный шаг, конечно, вызовет реакцию в мире в целом и в арабском мире в частности.



Экстремисты уже пытались захватить мечеть на Храмовой горе, забарикадироваться там и не дать верующим входить и выходить, оскверняя это место и подвергая общественность опасности. Полиция приняла меры, чтобы остановить беспорядки и блокировку верующих с целью восстановления мира и обеспечения безопасного проведения богослужений.



Министры также должны подчеркнуть, что несмотря на то, что мятежники ставят под угрозу проведение молитв на горе, Израиль гарантирует свободу вероисповедания и будет устранять факторы, которые ей угрожают.



Главные сообщения, которые отражают позицию государства Изроаиль:

1. Мы не позволим бунтовщикам на Храмовой горе осквернить мечеть и подвергнуть опасности общественность – даже сегодня утром горстка исламских экстремистов, подпитываемая террористическими элементами, пыталась использовать Храмовую гору для насилия и беспорядков. Мятежники бросали камни и подвергали опасности людей, молящихся там и молящихся на площади у Западной стены. Мы не позволим им нарушать будни богослужений, угрожать общественному спокойствию и осквернять святое место.

2. Мятежники ставят под угрозу проведение молитв на горе - мы будем продолжать и работать, чтобы гарантировать свободу вероисповедания и устранить факторы, которые ей угрожают.

3. Ложные публикации с целью разжигания гнева и отвлечения к насилию - террористические организации и экстремистские элементы работают, распространяя слухи и ложные публикации о происходящем в этом месте, чтобы подстрекать к дальнейшему насилию, разжигать гнев и нарушать рутину Рамадана. Мы продолжим бороться с подстрекательством всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами и не позволим ни одной стороне навредить существующей практике на Храмовой горе.

4. Полиция и силы безопасности в усиленном развертывании и подготовке - примут все необходимые меры для поддержания общественного спокойствия и обеспечения праздничного распорядка для представителей всех религий.

5. Свобода вероисповедания, сохранение статус-кво. Израиль сохраняет без каких-либо изменений свободу вероисповедания и практики, существующую в святых местах для представителей всех религий. Об этом свидетельствует удвоение числа молящихся на Храмовой горе в последние пятницы (более 100 000 человек в прошлую пятницу).

6. Восхождение посетителей на Храмовую гору. Восхождение израильтян и туристов на гору происходит во время Песаха, как часть многолетней практики, небольшими группами и в заранее определенное время. Во время молитв и в выходные посещения горы запрещены.

7. Иерусалим - столица Израиля является символом свободы вероисповедания, город находится в это время в центре святых дней и церемоний для трех религий: Песаха, Пасхи и молитв месяца Рамадан.

8. Закрытие во время праздника - в целях обеспечения соблюдения Песаха в порядке и в соответствии с рекомендациями системы безопасности было принято решение о закрытии Йош и переходов в Газе с вечера праздника до субботы. Вход палестинцев на молитвы на Храмовой горе в пятницу был разрешен, как и в начале Рамадана.