



Министры поддержат отмену размежевания в северной Самарии

Ожидается, что законодательный Комитет министров проголосует в воскресенье за ​​законопроект, который отменит Закон о разъединении 2005 года, поскольку он применяется к северной Самарии.



После одобрения Кнессетом закон проложит путь к восстановлению четырех общин, разрушенных там в прошлом году.



“Я думаю, что мы должны поступать правильно, и я абсолютно уверен, что мы поступаем правильно”, – заявил председатель Комитета по иностранным делам и обороне Кнессета Юлий Эдельштейн перед голосованием.



Автором законопроекта был Эдельштейн, выступавший против размежевания 2005 года, когда Израиль ушел из Газы и разрушил там 21 поселение, а затем уничтожил еще четыре поселения в северной Самарии.



Вместе с главой регионального совета Самарии Йосси Даганом Эдельштейн долгое время выступал за восстановление четырех поселений Хомеш, Са-Нур, Ганим и Кадим.