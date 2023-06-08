



Министры отменили выступления США во избежание антиправительственных протестов

Запланированные выступления в Соединенных Штатах разных министров Израиля были отменены из-за растущих протестов против правительства Нетаниягу.



Министр диаспоры Амихай Шикли должен был встретиться с представителями Еврейской федерации Вашингтона в четверг, но отменил свое выступление за несколько часов до встречи из-за протестов. Израильские антиправительственные активисты ясно дали понять, что они планируют провести демонстрацию возле здания, если встреча состоится. Однако, представители Федерации заявили, что встреча была отменена из-за проблем с расписанием.



Министр экономики Израиля Нир Баркат отказался от участия в мероприятии в местной реформистской синагоге в Бостоне, организованном израильским консульством, чтобы не рисковать конфронтацией с протестующими. Как сообщает Haaretz, раввин синагоги, арендованной для проведения мероприятия, планировал присоединиться к протестующим.



Министр инноваций, науки и технологий Офир Акунис отменил участие в мероприятии в Лос-Анджелесе после того, как активисты в южной Калифорнии объявили о планах преследовать министра демонстрацией против судебной реформы правительства. Генеральный консул Гилель Ньюман извинился от имени министра, процитировав его слова о том, что его присутствие “может вызвать новые провокации со стороны людей снаружи и протестующих”.



“Если и есть место для ненасильственных дебатов о внутренних делах Израиля – то только в Израиле, и, поскольку мы знали, что ожидаются провокации со стороны демонстрантов слева, мы решили не проводить их на международной арене”, – заявил офис Акуниса.