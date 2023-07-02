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02.07.2023 18:32 Наталья Богинская

Министры отложили от законопроект, расширяющий полномочия Бен-Гвира

Министры пока обсуждают, стоит ли поддерживать предложенный законопроект, который предоставит ультраправому министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру широкие полномочия.

Предложение, внесенное членом ультраправой партии Бен-Гвира “Оцма Йегудит”, направлено на расширение использования спорного административного задержания, который в настоящее время может быть использован министром обороны для задержания подозреваемых в терроризме без суда.

После обсуждения министры отложили решение – поддержат ли они эту меру или оставят ее в Кнессете в качестве частного законопроекта, что снизит вероятность ее принятия.

Среди других инструментов, которые законопроект передает Бену Гвиру – в случаях, когда он “уверен, что существует разумное беспокойство о причинении вреда общественной безопасности”:

  • возможность налагать ограничения на поездки в пределах Израиля или запрет на выезд из страны; 
  • требование проживания в определенных районах; 
  • запреты на покупку “определенных” товаров и услуг.

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