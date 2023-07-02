Министры отложили от законопроект, расширяющий полномочия Бен-Гвира
Министры пока обсуждают, стоит ли поддерживать предложенный законопроект, который предоставит ультраправому министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру широкие полномочия.
Предложение, внесенное членом ультраправой партии Бен-Гвира “Оцма Йегудит”, направлено на расширение использования спорного административного задержания, который в настоящее время может быть использован министром обороны для задержания подозреваемых в терроризме без суда.
После обсуждения министры отложили решение – поддержат ли они эту меру или оставят ее в Кнессете в качестве частного законопроекта, что снизит вероятность ее принятия.
Среди других инструментов, которые законопроект передает Бену Гвиру – в случаях, когда он “уверен, что существует разумное беспокойство о причинении вреда общественной безопасности”:
- возможность налагать ограничения на поездки в пределах Израиля или запрет на выезд из страны;
- требование проживания в определенных районах;
- запреты на покупку “определенных” товаров и услуг.