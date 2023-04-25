



Министры обороны России, Турции, Сирии и Ирана провели переговоры в Москве



Министр обороны России Сергей Шойгу провел во вторник переговоры с министрами обороны Турции, Сирии и Ирана в рамках переговоров в Москве, направленных на нормализацию отношений между Анкарой и Дамаском.



В отчете, опубликованном после встречи, министерство обороны России сообщило, что все четыре страны подтвердили свое “стремление сохранить территориальную целостность Сирии и необходимость активизировать усилия для скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину”.



