



Министры Ликуда: Левин подтолкнул нас на грань гражданской войны



Журналисты Дафна Лиэль и Амит Сегаль сообщают о том, что на фоне огромных протестов по всей стране, которые прошли сегодня ночью, официальные представители Ликуда предполагают, что Нетаниягу объявит о приостановке правовой реформы.



По их информации, в настоящее время в коалиции существует критическая масса, требующая приостановить принятие закона, включая еще двух членов Кнессета, которые не поддержат закон в случае рассмотрения на пленуме. Эти депутаты пожелали остаться неизвестными.



После протестов высокопоставленные министры в Ликуде, которые раньше не призывали к прекращению реформ, на этот раз сделали это. Высокопоставленные чиновники Ликуда заявили необычно: Ярив Левин должен уйти в отставку после сегодняшнего вечера, он поставил Израиль на грань гражданской войны.



Министр культуры и спорта Мики Зоар сказал 12-му каналу: "Я думаю, что мы платим тяжелую цену в основном за нашу неудачу с объяснениями. Хотя правовая реформа необходима - дом горит. Раскол в нации растет, и наша задача - остановить его. Если Нетаниягу примет решение отложить решение до Дня независимости и попытаться вести реальный диалог - это правильно. И если Нетаниягу примет такое решение, мы все должны будем его поддержать. Израиль превыше всего и наша безопасность превыше всего".



Министр Амихай Шикли также сказал: "Мы должны честно признать - мы допустили ошибку в навигации. Это случается даже с самыми опытными и лучшими навигаторами. И когда мы совершаем ошибки в навигации, начальным условием для исправления является способность сказать, что мы ошиблись. Мы ошиблись не в определении острой необходимости реформы, которая сейчас важна как никогда, а в том, как она проводится".



Шикли предложил "откликнуться на призыв Бени Ганца, который, похоже, исходит из искреннего и чистого намерения. Нарисовать обновленную дорожную карту продолжения законодательства и представить ее общественности, а также заранее определить правила игры, которые будут четко выражать решение народа, который в пятый раз пошел на выборы".



Министр Нир Баркат нарушил молчание и сказал: "Государство Израиль превыше всего. Единый израильский народ - превыше всего. Я поддержу премьер-министра в решении остановиться и пересчитать курс. Реформа необходима, и мы ее проведем - но не ценой братоубийственной войны".