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Министры Израиля и ОАЭ обсудили расширение сотрудничества
24.03.2023 21:32 Алина Груднева

Министры Израиля и ОАЭ обсудили расширение сотрудничества

Министр инноваций, науки и технологий Офир Акунис встретился с министром охраны окружающей среды ОАЭ Марим бинт Саид на конференции ООН по водным ресурсам.

Об этом сообщает Ynet.

Акунис поздравил министра с началом Рамадана. Стороны обсудили укрепление отношений между Израилем и ОАЭ.

Кроме того, они обсудили углубление сотрудничества в вопросах инноваций, защиты водных ресурсов и окружающей среды, а также ряд проектов регионального сотрудничества для практической реализации Соглашений Авраама.
 

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