



Министры Израиля и ОАЭ обсудили расширение сотрудничества

Министр инноваций, науки и технологий Офир Акунис встретился с министром охраны окружающей среды ОАЭ Марим бинт Саид на конференции ООН по водным ресурсам.



Об этом сообщает Ynet.



Акунис поздравил министра с началом Рамадана. Стороны обсудили укрепление отношений между Израилем и ОАЭ.



Кроме того, они обсудили углубление сотрудничества в вопросах инноваций, защиты водных ресурсов и окружающей среды, а также ряд проектов регионального сотрудничества для практической реализации Соглашений Авраама.

