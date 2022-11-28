



Министры иностранных дел семи стран прибыли в Киев

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии прибыли с визитом в Киев. Об этом сообщил глава латвийского МИД Эдгарса Ринкевичса в Twitter.



По словам министра, политики в Киеве проведут ряд встреч с руководством Украины.



"Это самая большая группа министров, которая посетила Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос - как дальше поддерживать Украину", - написал Ринкевичс.



В то же время министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в соцсетях отметил, что страны Балтии и Северной Европы продолжат поддерживать украинцев, несмотря на российские атаки.



"Сегодня в Киеве в знак полной солидарности с Украиной. Несмотря на бомбовые дожди и варварскую жестокость России, Украина победит!" - отметил он.



Темы переговоров



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министрами семи стран. Он отметил, что главными темами переговоров были оружие, финансы и санкции против России.



"В 9-м санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также уделили энергетической сфере и обстрелам Россией нашей критической инфраструктуры", - отметил Шмыгаль.