



Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана встретились в Пекине

Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана встретились в Пекине, что стало первой официальной встречей между министрами иностранных дел двух стран за более чем семь лет, сообщает CCTV News в четверг.



Две страны возобновили отношения, о чем было объявлено в прошлом месяце. На встречах будут обсуждаться механизмы обмена послами. Президент Си Цзиньпин недавно помог заключить неожиданную сделку между Ираном и Саудовской Аравией, соперниками на Ближнем Востоке, в прошлом месяце по восстановлению дипломатических отношений, что свидетельствует о растущем влиянии Китая в регионе, за которым с опаской наблюдают Соединенные Штаты.



В марте Си говорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом по нескольким вопросам, отмечает Reuters.



