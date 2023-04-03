



Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии встретятся в ближайшие дни

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян и его саудовский коллега принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились встретиться в ближайшие дни, сообщило информационное агентство Синьхуа.



Министр иностранных дел Ирана выразил удовлетворение "позитивной тенденцией" двусторонних отношений, подчеркнув решимость Тегерана продвигать свою политику добрососедства, говорится в сообщении.



Министр иностранных дел Саудовской Аравии, в свою очередь, подчеркнул необходимость постоянных контактов и встреч между официальными лицами двух стран, назвав продолжающуюся тенденцию мер Тегерана и Эр-Рияда "позитивной и удовлетворительной".



В прошлом месяце Саудовская Аравия и Иран объявили о сделке при посредничестве Китая по восстановлению связей между двумя странами спустя семь лет после того, как они были разорваны.



Воскресный телефонный разговор стал третьим телефонным разговором между двумя высокопоставленными дипломатами с момента подписания соглашения.



Ожидается, что в рамках сделки Иран и Саудовская Аравия вновь откроют свои посольства и миссии в течение двух месяцев и реализуют соглашения в области безопасности и экономического сотрудничества, подписанные более 20 лет назад.



Президент Ирана Эбрагим Раиси недавно получил приглашение от короля Саудовской Аравии Салмана посетить королевство после заключения соглашения о примирении.



