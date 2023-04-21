



Министры иностранных дел Ирана и Иордании “встретятся как можно скорее”

Министры иностранных дел Ирана и Иордании поговорили в четверг и договорились встретиться “как можно скорее“, чтобы обсудить отношения между двумя странами.



МИД Ирана заявил, что “министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахян подтвердил во время телефонного разговора со своим иорданским коллегой готовность Тегерана развивать отношения и сотрудничество между ними“.



Было заявлено, что они “продолжат встречи, чтобы достичь взаимопонимания на основе будущих отношений, установить сотрудничество и внести вклад в укрепление безопасности“.



Это может выражать озабоченность израильской стороны добавлением к недавно достигнутому между Ираном и Саудовской Аравией соглашению о возобновлении двусторонних отношений и открытии посольств двух стран.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг предупредил Саудовскую Аравию об укреплении ее связей с Ираном во время интервью CNBC, где он сказал, что “те, кто сотрудничает с Ираном, становятся партнерами с несчастьем. Посмотрите на Ливан, посмотрите на Йемен, посмотрите на Сирию, посмотрите на Ирак , Это страны, которые почти находятся в статусе несостоявшегося государства”.



Сообщается , что в феврале Израиль и Саудовская Аравия провели переговоры по поводу опасений по поводу Ирана, в дополнение к сообщениям о том, что две страны “развивают более тесные военные и разведывательные связи”.

