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Министры G7 призывают к "гуманитарным паузам" в Газе
08.11.2023 11:02 Алина Груднева

Министры G7 призывают к "гуманитарным паузам" в Газе

Министры стран G7 призывают к "гуманитарным паузам" в Газе, чтобы ускорить процесс оказания помощи гражданскому населению.

В ходе встреч в Токио они осудили зверства ХАМАСа и поддержали право Израиля на самооборону.

На встречах присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии.

"Мы подчеркиваем право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом, поскольку государство стремится предотвратить повторение нападений ХАМАС на Израиль, совершенных 7 октября. Выражаем поддержку гуманитарным паузам для содействия доставке необходимой помощи, эвакуации гражданских и освобождению заложников", - сказано в совместном заявлении.

Министры призвали Иран и "Хизбаллу" воздержаться от вступления в войну против Израиля.

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