



Министры G7 призывают к "гуманитарным паузам" в Газе

Министры стран G7 призывают к "гуманитарным паузам" в Газе, чтобы ускорить процесс оказания помощи гражданскому населению.



В ходе встреч в Токио они осудили зверства ХАМАСа и поддержали право Израиля на самооборону.



На встречах присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии.



"Мы подчеркиваем право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом, поскольку государство стремится предотвратить повторение нападений ХАМАС на Израиль, совершенных 7 октября. Выражаем поддержку гуманитарным паузам для содействия доставке необходимой помощи, эвакуации гражданских и освобождению заложников", - сказано в совместном заявлении.



Министры призвали Иран и "Хизбаллу" воздержаться от вступления в войну против Израиля.