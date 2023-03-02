



Министры G20 согласовали итоговое заявление без позиции по Украине

Министры иностранных дел G20 на саммите согласовали итоговое коммюнике без позиции по Украине. Этому помешали претензии со стороны России и Китая, сообщает Bloomberg.



"Министры иностранных дел стран G-20 не смогли прийти к соглашению по описанию войны России против Украины", - сказал журналистам глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.



По его словам, поэтому на двухдневной встрече будет издан итоговый документ вместо официального совместного заявления.



Отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели, хотя до этого первый заявлял, что не планирует этого делать.



Ранее министры финансов стран G20 также не смогли достичь консенсуса по вопросу войны РФ против Украины из-за позиции Китая.