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Министры G20 согласовали итоговое заявление без позиции по Украине
02.03.2023 15:55 Раиса Вовк

Министры G20 согласовали итоговое заявление без позиции по Украине

Министры иностранных дел G20 на саммите согласовали итоговое коммюнике без позиции по Украине. Этому помешали претензии со стороны России и Китая, сообщает Bloomberg.

"Министры иностранных дел стран G-20 не смогли прийти к соглашению по описанию войны России против Украины", - сказал журналистам глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.

По его словам, поэтому на двухдневной встрече будет издан итоговый документ вместо официального совместного заявления.

Отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели, хотя до этого первый заявлял, что не планирует этого делать.

Ранее министры финансов стран G20 также не смогли достичь консенсуса по вопросу войны РФ против Украины из-за позиции Китая.

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