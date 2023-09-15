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Министры финансов Израиля и Украины провели переговоры
15.09.2023 14:45 Алина Груднева

Министры финансов Израиля и Украины провели переговоры

Министры финансов Израиля и Украины Бецалель Смотрич и Сергей Марченко провели телефонные переговоры.

Разговор состоялся в преддверии еврейского праздника Рош ха-Шана.

Стороны обсудили усилия и планы на последующие дни в отношении украинских беженцев, находящихся в Израиле.

Также Смотрич и Марченко обсудили отношения между двумя странами, договорившись об их укреплении и развитии. В разговоре также участвовал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

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