Министры финансов Израиля и Украины провели переговоры
Министры финансов Израиля и Украины Бецалель Смотрич и Сергей Марченко провели телефонные переговоры.
Разговор состоялся в преддверии еврейского праздника Рош ха-Шана.
Стороны обсудили усилия и планы на последующие дни в отношении украинских беженцев, находящихся в Израиле.
Также Смотрич и Марченко обсудили отношения между двумя странами, договорившись об их укреплении и развитии. В разговоре также участвовал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.