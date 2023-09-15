



Министры финансов Израиля и Украины провели переговоры

Министры финансов Израиля и Украины Бецалель Смотрич и Сергей Марченко провели телефонные переговоры.



Разговор состоялся в преддверии еврейского праздника Рош ха-Шана.



Стороны обсудили усилия и планы на последующие дни в отношении украинских беженцев, находящихся в Израиле.



Также Смотрич и Марченко обсудили отношения между двумя странами, договорившись об их укреплении и развитии. В разговоре также участвовал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.