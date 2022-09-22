



Министры ЕС договорились подготовить новые санкции против России

Министры Европейского союза договорились о введении новых санкций против РФ на неформальной встрече в среду, заявил глава внешнеполитического ведомства блока, через несколько часов после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о первой военной мобилизации в России со времен Второй мировой войны.



Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, Жозеп Боррель сказал, что 27 государств приняли политическое решение о применении новых отраслевых и индивидуальных мер против РФ. Министры также договорились продолжить поставки оружия в Украину.

