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Министром разведки назначена Гила Гамлиэль из партии "Ликуд"
29.12.2022 15:20 Евгения Маркова

Министром разведки назначена Гила Гамлиэль из партии "Ликуд"

После представления своего нового правительства в Кнессете Биньямин Нетаниягу объявил, что назначил Гилу Гамлиэль из партии "Ликуд" министром разведки.

В предыдущих правительствах Нетаниягу Гамлиэль занимала посты министра по защите окружающей среды и министра социального равенства.

Таким образом, общее число министров в правительстве достигло 31, из них пять женщин. Сегодня будут приведены к присяге 30 человек, а в понедельник Кнессет проголосует за утверждение назначения Гамлиэль.

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