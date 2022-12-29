



Министром разведки назначена Гила Гамлиэль из партии "Ликуд"

После представления своего нового правительства в Кнессете Биньямин Нетаниягу объявил, что назначил Гилу Гамлиэль из партии "Ликуд" министром разведки.



В предыдущих правительствах Нетаниягу Гамлиэль занимала посты министра по защите окружающей среды и министра социального равенства.



Таким образом, общее число министров в правительстве достигло 31, из них пять женщин. Сегодня будут приведены к присяге 30 человек, а в понедельник Кнессет проголосует за утверждение назначения Гамлиэль.