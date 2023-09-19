



Министр: Закон о судебной реформе не представляет риска для здравоохранения

Закон об ограничении “основания разумности” не представляет угрозы для общественного здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения Моше Арбель в ответ на августовскую статью журнала Lancet, в которой утверждалось обратное.



Августовская статья утверждает, что поправка к “Основному закону: судебная власть” ослабит общественное здравоохранение в решениях, принимаемых для населения. По мнению авторов, поправка потенциально может привести к “неконтролируемым решениям без учета последствий для здоровья”. Авторы перечислили ряд дел за последние несколько лет, в которых вмешательство БАГАЦа могло улучшить здоровье населения, например, суд отменил решение Министерства финансов не повышать налог на табак в 2018 году. Они также перечислили два недавних случая – отмену дополнительного налога на подслащенные напитки и план лидера ШАС Арье Дери по талонам на питание, который был обвинен в дискриминации в пользу ультраортодоксальных семей.



Арбель оспорил это утверждение в своей статье, заявив, что пункт о разумности является политическим и юридическим вопросом и не может нанести вред общественному здравоохранению. Далее министр здравоохранения обвинил БАГАЦ в “чрезмерной активности” после того, как в начале этого года принял решение лишить Дери права занимать пост министра здравоохранения и внутренних дел. Арбель заявил, что это решение было принято, несмотря на то, что Дери был “самым опытным министром здравоохранения за многие годы” и что он “использовал свое влияние для достижения беспрецедентных и необходимых дополнительных бюджетов и реформ в системе здравоохранения в Израиле”.



По мнению Арбеля, это решение продемонстрировало отсутствие у судебной власти "интересов к системе здравоохранения”.



"Я уверен, что выдающаяся израильская система здравоохранения останется таковой в обозримом будущем благодаря прекрасным медицинским работникам, врачам, медсестрам, а также профессиональному руководству администрации и руководства министерства", – написал министр.