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Министр юстиции Ярив Левин угрожает отставкой
14.05.2023 20:37 Аркадий Бочаровский

Министр юстиции Ярив Левин угрожает отставкой


Согласно сообщению 12-го канала, министр юстиции Ярив Левин недавно сказал, что "если часть правовой реформы не будет принята в ближайшие два месяца - мне нечего делать в правительстве". 

Согласно данным канала, Левин в последние дни прояснил свои требования и сказал, что реформа или хотя бы ее части должны бытьприняты уже на нынешней сессии Кнессета. 

По его словам, "момент принятия решения о реформе - после утверждения бюджета. Лучше по соглашению, но если нет - нужно вернуться к законодательному закреплению хотя бы чего-то из реформы". Также сообщалось, что он сказал: "Если к концу летней сессии хотя бы часть реформы не будет принята, что мне искать на этой должности?"

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