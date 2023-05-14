



Министр юстиции Ярив Левин угрожает отставкой



Согласно сообщению 12-го канала, министр юстиции Ярив Левин недавно сказал, что "если часть правовой реформы не будет принята в ближайшие два месяца - мне нечего делать в правительстве".



Согласно данным канала, Левин в последние дни прояснил свои требования и сказал, что реформа или хотя бы ее части должны бытьприняты уже на нынешней сессии Кнессета.



По его словам, "момент принятия решения о реформе - после утверждения бюджета. Лучше по соглашению, но если нет - нужно вернуться к законодательному закреплению хотя бы чего-то из реформы". Также сообщалось, что он сказал: "Если к концу летней сессии хотя бы часть реформы не будет принята, что мне искать на этой должности?"