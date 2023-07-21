



Министр юстиции создаст инспекционный комитет по инструментам кибер-наблюдения

Министр юстиции Ярив Левин объявил в четверг о создании нового комитета, который будет контролировать использование инструментов кибернаблюдения и сбора данных. Комитет будет уполномочен проверять поведение полиции, прокуратуры и их надзорных систем по всем вопросам, связанным с выполнением операций по закупкам, наблюдению и сбору данных, используемых как в отношении частных лиц, так и государственных служащих.



Это изменение было вызвано делом Пегаса – Левин заявил, что комитет будет создан для восстановления доверия общественности к правительству после инцидента. По мнению министра, это необходимо для создания общих правил и обеспечения нормативной базы для использования передовых технологических инструментов.



Левин подчеркнул необходимость одновременной защиты права на неприкосновенность частной жизни и предоставление правоохранительным органам эффективных инструментов для борьбы с преступностью и коррупцией.



“Граждане Израиля имеют право на неприкосновенность частной жизни и на проведение любых следственных действий в соответствии с законом и заботой о правах допрашиваемых, свидетелей и всех заинтересованных сторон”, – убежден министр юстиции.



Дело Pegasus связано с неправомерным использованием израильской полицией шпионского ПО. Программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO и продавалось в различные страны мира. Данные государственных и частных лицх в Израиле были украдены и использованы не по назначению. То же самое произошло в других странах и подняло вопрос о злоупотреблении израильскими технологиями авторитарными государствами.