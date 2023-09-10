



Министр юстиции: Протестующие показали свою программу в одном плакате

Министр юстиции Левин раскритиковал транспарант на акции протеста, прошедшей в Тель-Авиве вечером 9 сентября.



"Протестующие показали сегодня одним плакатом свою истинную цель – суд, который верховенствует над всем", – сказал он. "Суд, который выше правительства и может отменить любое его решение или назначение, выше Кнессета и может отменить любой закон, а теперь даже обсуждает отмену основных законов, выше народа и может отменить выборы и сместить премьер-министра, выше закона и может принимать любые полномочия вопреки закону и действовать в условиях конфликта интересов, как будто правила на него не распространяются", – написал Левин.



"И в дополнение ко всему этому – суд, судьи которого контролируют процедуру назначения судей и назначают своих помощников по принципу "друг-друга", в тайных кабинетах без протокола. Вот к чему они стремятся”, – добавил министр.



По его мнению, “именно на это направлены слушания, которые пройдут во вторник по стандарту разумности”.



“На создание ситуации, когда пятнадцать человек, которые сами себя выбирают, будут выше правительства, выше Кнессета, выше народа и выше закона. Абсолютное верховенство судей. Без этой вещи, которая называется "воля народа". Без демократии", – считает Левин.



Министр обратился “к каждому порядочному человеку, даже к тем, кто до сих пор не видит необходимости коренных изменений в судебной системе”.



“Если суд будет вмешиваться в основные законы, то какие у него будут сдержки и противовесы? Осталась ли хоть один противовес, как это требуется в демократическом обществе?" – заявил он.