



"Министр юстиции не намерен принимать все законы одним махом"

По словам высокопоставленного члена коалиции, участвующего в усилиях по продвижению судебной реформы, министр юстиции Ярив Левин не намерен принимать все предложенные им законы одним махом.



В беседе с "Исраэль хайом" чиновник, отказавшийся назвать свое имя, сказал, что правительство желает начать дискуссию с высокопоставленными членами судебной системы, чтобы определить, с их точки зрения, наиболее проблемные части реформы и достичь согласия с ними в этих областях.