



Министр: юридический советник близка к завершению своей карьеры

Министр еврейского наследия Амихай Элиягу, член "Оцма Иегудит", сегодня утром атаковал юридического советника Гали Бахарав-Миару после ее вмешательства в дело об увольнении начальника Тель-Авивского округа, генерала Ами Ашада.



"Юридический советник правительства близка к завершению своей работы, - уточнил министр, - это согласно комитету Шамгара, который установил четыре правила проверки работиы правительства, причем один из тестов гласит, что как только правительство станет неспособным функционировать, следует рассмотреть возможность завершения ее работы. Я думаю, что это становится все ближе".



По поводу заявления начальника полиции об “ошибке” с отстранением начальника тель-авивского округа министр Элиягу сказал: "Он находится под давлением со стороны бывших начальников полиции, которые привели полицию к той сложной ситуации, в которой она находится сегодня. Он находится под давлением юридического советника, который заставляет его действовать вопреки его мнению. Шабтай сказал, что начальник Тель-Авивского округа недостоин своей должности и должен быть переведен на другую должность. Поскольку на него оказывается давление со стороны различных факторов, в настоящее время он отказывается от этих вещей. Для государства Израиль не верно, что начальник полиции, который считает, что определенный командующий округом не функционирует должным образом, не может исполнять свои обязанности из-за политического давления, в том числе со стороны юридического советника правительства, которая давно превратила себя в политическую фигуру."



А как насчет давления со стороны министра национальной безопасности с целью более жестких действий против протестующих?



"Это его роль. Почему это проблематично? Министр полиции должен определять политику. Нельзя, чтобы израильская полиция приходила на определенные демонстрации других общин, давила их лошадьми, била дубинками и попирала все их гражданские права. Нет никакой разницы между Тель-Авивом и Мигроном, Амоной и Меа Шеарим. В прошлую субботу я встретил полицейского, служащего в кавалерийском подразделении, который сказал мне, что они получили четкий приказ отделить одни от других, приказ по-другому относиться к левым демонстрантам в Тель-Авиве".









