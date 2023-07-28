



Министр Яаков Марги против усыновления детей ЛГБТ-семьями

Министр благосостояния и социальной безопасности Яаков Марги из ультраортодоксальной партии ШАС выступает против разрешения ЛГБТК-парам усыновлять детей. Об этом говорится в судебном заявлении, поданном в четверг, 27 июля.



Заявление юридического советника Гали Бахарав-Миара от имени правительства было подано в ответ на призыв ЛГБТК-пар изменить дискриминацию. Юридический советник также заявила, что любое дискриминационное поведение может быть исправлено без необходимости изменения действующего законодательства.



“Позиция министра юстиции состоит в том, что в нынешних обстоятельствах нет политической целесообразности для продвижения законодательства по этому вопросу”, – написала она. “Мы также можем сказать, что министр благосостояния и социальной безопасности выступает против любых поправок к закону”.



К заявлению было приложено мнение министра социальных служб, в котором он утверждает, что “усыновление в однополую семью не отвечает интересам ребенка”.



“Ребенок, которого отдают на усыновление, уже обременен трудностями”, – пишет Марги. “Помещение его в однополую семью может только усугубить существующие сложности его жизни. Ребенок должен быть помещен в дом, который будет отражать структуру его первоначальной семьи”.



Вопреки позиции министра, представители его собственного министерства заявили, что пригодность любой семьи для усыновления ребенка не оценивается по сексуальной ориентации родителей. Чиновники также отметили, что даже в соответствии с действующей редакцией закона однополые пары могли усыновлять детей, но предпочтение отдавалось семьям с гетеросексуальными родителями. По их словам, в большинстве рассматриваемых случаев дети были относительно старше, происходили из сложных семей или имели особые потребности. В базе социальных служб больше детей, которым требуются приемные родители, чем семей, желающих усыновить.



Израильская психиатрическая ассоциация заявила, что исследования, проведенные за последние десятилетия, окончательно показали, что дети, выросшие в семьях ЛГБТК, были такими же здоровыми, счастливыми и успешными, как и дети, выросшие в гетеросексуальных семьях. Эти выводы были представлены правительству.



“Позиция министра социальных служб оскорбительна”, – сказал лидер оппозиции Яир Лапид. “Хорошее воспитание не имеет ничего общего с сексуальной ориентацией. Семья есть семья, а любовь есть любовь”.