



Министр Вассерлауф против Галанта: Троянский конь

Министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф атаковал министра обороны Йоава Галанта на фоне сообщений о том, что он должен выступить с заявлением и призвать к прекращению законодательства о правовой революции.



Вассерлауф написал на своей странице в Twitter: "Троянский конь - это большая деревянная модель коня, которая фигурирует в древнегреческой и римской литературе как орудие, с помощью которого победили греков в Троянской войне. Конь был оставлен за пределами Трои, когда греческая армия, очевидно, и когда его поставили между стенами, из него вышли воины. Фраза "Троянский конь" означает нечто вредоносное, замаскированное под невинным фасадом".