



Министр Вассерлауф подал петицию в БАГАЦ против юридического советника



Министр развития Негева и Галилеи Ицхак Вассерлауф (Оцма Йегудит) подал сегодня, 3 августа, петицию против государственной прокуратуры и юридического советника правительства.



Министр утверждает, что прокуратура и юридический советник не продвигают подачу "обвинительных заключений и гражданских исков против руководителей и организаторов блокады транспортных путей", не отменяют "директивное письмо о демонстрациях" и не публикуют вместо него подробные инструкции".



По словам министра, если юридический советник считает, что правоприменение должно быть смягчено, она должна написать об этом в официальном документе и изложить мотивы такого решения.



"Почему не напишут новую директиву, в которой будет прямо сказано, что при рассмотрении вопроса о блокировании дорог и магистралей, а также о “днях протеста”, "право протестующих на перекрытие дорог" должно превалировать над другими правами - даже ценой существенного нарушения прав населения на свободу передвижения, право собственности и свободу занятости". Он также заявил, что такая директива, если она будет написана, "должна распространяться на все виды протестов - независимо от религии, расы, пола, цвета кожи и/или политических взглядов".



Министр заявил, что с учетом сложившихся обстоятельств и продолжающегося ущерба, по его словам, суд просят назначить быстрое и срочное слушание дела. "Ответчик до сих пор не предпринял никаких реальных и эффективных действий ради соблюдения законности и обеспечения гражданам Израиля свободы передвижения, права собственности и свободу занятости", - утверждает министр.



Он также подчеркнул, что, по его мнению, "политика юридического советника, как в теории, так и особенно на практике, ведет к резкому, драматическому правовому изменению - некоторые назвали бы это, по используемому в наши дни преувеличению, настоящим переворотом".