



Министр Вассерлауф ответил Фридману из NYT: не обязан быть чашкой чая Байдена

В преддверии визита президента Ицхака Герцога в США, который состоится на следующей неделе, старший комментатор газеты New York Times Томас Фридман написал сегодня утром, что администрация Байдена уже начала переоценку отношений администрации с Израилем.



Министерство развития Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф ("Оцма Йегудит") яростно отреагировал на это сообщение, заявив:



"Вопрос должен стоять так: перед каждыми выборами [нам нужно] представлять президенту Байдену список кандидатов, чтобы он выбирал из них тех, кого он считает экстремистами или не экстремистами, и тех, кто может быть избран или не может. А люди говорят, что мы экстремисты, но это не так. Мы были избраны демократическим путем. Я не обязан быть его чашкой чая, и нет никаких обязательств, что каждый, кто избран в государстве Израиль, и каждое правительство, в котором есть определенные представители, должны плясать под дудку Байдена".