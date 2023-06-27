



Министр туризма требует предотвратить блокирование Бен-Гурион



Министр туризма Хаим Кац призывает предотвратить ожидаемое в следующий понедельник блокирование аэропорта Бне-Гурион, объявленные лидерами протеста против правительства.



В обращении, которое он направил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру и юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара, Кац написал: "До моего сведения было доведено, что протестующие намерены совершить акты нарушения порядка и блокировать доступ в аэропорт Бен Гурион в предстоящий понедельник".





"Право на демонстрации и протесты священно, в то же время блокирование главных въездных и выездных ворот в страну является непропорциональным шагом, который, как ожидается, нанесет серьезный ущерб свободе передвижения израильтян и туристов, желающих въехать или выехать из страны", - отметил министр туризма.



Министр требует: "Используйте все имеющиеся в вашем распоряжении средства и предотвратите ожидаемый ущерб".



Организаторы демонстрации в Израиле ответили на это: "Мы будем протестовать в Израиле в соответствии с законом, диктатура - это смертельный удар по сионистскому видению. Мы ожидаем, что министр объявит, что он будет голосовать против законов диктатуры".