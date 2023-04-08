



Министр туризма: ненависть экстремистов не знает границ

Министр туризма Хаим Кац направил письмо с соболезнованиями семье итальянского туриста Алессандро Фарини, погибшего прошлой ночью в результате теракта на набережной в Тель-Авиве.



"От своего имени и от имени израильского правительства я хотел бы выразить соболезнования в связи с чудовищным убийством", — написал Кац.



По словам министра, Израиль скорбит вместе с близкими погибшего об их утрате.



"Беспричинная ненависть экстремистов не имеет географических границ. Она не делает различий между религией, расой и национальностью, а также между невинными гражданами и туристами".

