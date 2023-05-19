



Министр туризма "не купился" на извинения телеведущей Гутман

Министр туризма Хаим Кац "не купился" на извинения телеведущей Галит Гутман за ее высказывание о том, что "ультраортодоксы - кровопийцы".



Соответствующее заявление он сделал незадолго до Шаббата.



"Как сын переживших Холокост, я был в ужасе от заявлений Галит Гутман. Если заменить слово "ультраортодокс" на "еврей", мы вернемся к вечеру Хрустальной ночи и подъему нацизма. Не покупайтесь на ее извинения", - сказал Кац.



Министр считает, что телеведущая за такие слова должна быть незамедлительно уволена.