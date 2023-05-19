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Министр туризма "не купился" на извинения телеведущей Гутман
19.05.2023 19:07 Алина Груднева

Министр туризма "не купился" на извинения телеведущей Гутман

Министр туризма Хаим Кац "не купился" на извинения телеведущей Галит Гутман за ее высказывание о том, что "ультраортодоксы - кровопийцы".

Соответствующее заявление он сделал незадолго до Шаббата.

"Как сын переживших Холокост, я был в ужасе от заявлений Галит Гутман. Если заменить слово "ультраортодокс" на "еврей", мы вернемся к вечеру Хрустальной ночи и подъему нацизма. Не покупайтесь на ее извинения", - сказал Кац.

Министр считает, что телеведущая за такие слова должна быть незамедлительно уволена.

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