



Министр туризма: Если будет мир с Саудовской Аравией, он будет теплым

Министр туризма Хаим Кац в интервью i24NEWS в среду,27 сентября, поделился своими мыслями о развивающихся отношениях между Израилем и Саудовской Аравией, охарактеризовав атмосферу в Саудовской Аравии как “очень теплую” и напоминающую “прогулку по Тель-Авиву”.



"Я чувствую, что роман начался, но пройдет время, прежде чем он перерастет в отношения", – сказал он, добавив: "Если будет мирное соглашение с Саудовской Аравией, это будет теплый мир".



Исторический визит Каца дал возможность другим израильским министрам публично объявить о своих планах посетить Саудовскую Аравию, в том числе министру связи Шломо Кари и депутату от “Ликуд” Давиду Битану.



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе, что “мы находимся на пороге исторического мира между Израилем и Саудовской Аравией. Такой мир будет иметь большое значение для прекращения арабо-израильского конфликта”.