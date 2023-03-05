Министр транспорта в образе "статуи Свободы" назвала протестующих "анархистами"
Министр транспорта Мири Регев в субботу вечером, 4 марта, устроила мероприятие в честь Пурима. Она появилась на публике в костюме "статуи Свободы", назвав протестующих против судебно-правовой реформы "анархистами".
Выступая перед сторонниками на мероприятии в Ришон-ле-Ционе, Регев, которая является членом партии "Ликуд" обвинила "анархистов" в попытке сорвать праздник, имея в виду двух человек, которые стояли возле места проведения и скандировали лозунги против реформы правовой система.
"Большое спасибо за то, что пришли на мое мероприятие с севера и юга, несмотря на попытки демонстрантов нас побеспокоить", — сказала Регев. — "Счастливого Пурима и анархистам, тем, кто пытался сорвать мое традиционное мероприятие и потерпел неудачу. Мы не запуганы и не боимся вас".
Регев объяснила свой выбор костюма олицетворением "свободы и равенства и второго шанса для "Второго Израиля"", ссылаясь на популярную теорию о том, что страна контролируется левой ашкеназской социалистической кастой "Первого Израиля", которая пытается отстранить в основном правую консервативную касту "Второго Израиля" от ролей, связанных с принятием решений, и исключить из общественной жизни.