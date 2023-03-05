



Министр транспорта в образе "статуи Свободы" назвала протестующих "анархистами"

Министр транспорта Мири Регев в субботу вечером, 4 марта, устроила мероприятие в честь Пурима. Она появилась на публике в костюме "статуи Свободы", назвав протестующих против судебно-правовой реформы "анархистами".



Выступая перед сторонниками на мероприятии в Ришон-ле-Ционе, Регев, которая является членом партии "Ликуд" обвинила "анархистов" в попытке сорвать праздник, имея в виду двух человек, которые стояли возле места проведения и скандировали лозунги против реформы правовой система.



"Большое спасибо за то, что пришли на мое мероприятие с севера и юга, несмотря на попытки демонстрантов нас побеспокоить", — сказала Регев. — "Счастливого Пурима и анархистам, тем, кто пытался сорвать мое традиционное мероприятие и потерпел неудачу. Мы не запуганы и не боимся вас".

השרה רגב בנשף פורים בראשל"צ: "נמשיך בדרך שלנו ונביא לצדק משפטי, כי זה מה שיחזק את הדמוקרטיה במדינת ישראל. אני תמיד רוצה הידברות, גם רה"מ ושר המשפטים, כולם קראו להידברות. הידברות זה לא אומר עצירת הרפורמה. הגיע הזמן לגיוון, לייצוג. אני רוצה ללכת עם הרפורמה עד הסוף"@YoavBorowitz pic.twitter.com/dYVAltLab7 — כאן חדשות (@kann_news) March 4, 2023

Регев объяснила свой выбор костюма олицетворением "свободы и равенства и второго шанса для "Второго Израиля"", ссылаясь на популярную теорию о том, что страна контролируется левой ашкеназской социалистической кастой "Первого Израиля", которая пытается отстранить в основном правую консервативную касту "Второго Израиля" от ролей, связанных с принятием решений, и исключить из общественной жизни.