Министр транспорта Канады встретился с "опасным антисемитом"

Министр транспорта Канады Омар Альгабра и лидер Партии зеленых Элизабет Мэй встретились и приняли известного антисемита и отрицателя Холокоста Назиха Хататба.



"Два дня назад члены парламента Канады, в том числе министр федерального кабинета министров Омар Альгабра и лидер Партии зеленых Элизабет Мэй, встретились и приняли опасного антисемита и отрицателя Холокоста", - заявили в организации Documenting Antisemitism Canada.



На фотографии видно, что все члены встречи были с палестинскими флагами.





Two days ago, Canadian Members of Parliament, including Federal cabinet minister @OmarAlghabra and Green Party Leader @ElizabethMay, met with and hosted a dangerous antisemite and Holocaust denier. #CdnPoli #Antisemitism 1/8 pic.twitter.com/wPmBQNRim9