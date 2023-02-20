



Министр торговли РФ рассказал о применении Су-57 в рамках "СВО"



Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине выполняет задачи по поражению воздушных и наземных целей. Об этом заявил вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».



«Все же корректнее будет, если эффективность боевого применения наших самолетов оценит основной заказчик техники - Минобороны России. Могу только сказать, что Су-57 в ходе спецоперации решает многоплановые задачи», - заявил Мантуров.



Министр отметил, что успешное применение передовых авиационных комплексов в боевых действиях способствует росту заинтересованности в них на международном рынке.