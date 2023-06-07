



Министр связи запретит рекламу на КАН

Министр связи, Шломо Кари, сегодня утром, 7 июня, представил членам Экономического комитета план работы Министерства связи. Среди прочего, Кари сообщил: "Я не собираюсь разрешать общественному вещанию транслировать рекламу, но только служебные объявления. Общественное вещание пользуется государственным бюджетом, рекламу оставим бизнесу".



Кари также сказал: “Наше министерство - с небольшими ресурсами, но с большим влиянием на сферы огромной важности. С годами регулирование привело министерство в такие области, которыми лучше было бы вообще не заниматься, чтобы государство вообще не вмешивалось в них, такие как, например, контент. Именно в таком ведомстве, роль которого в первую очередь заключается в регулировании рынка, моя политика заключается в том, чтобы позволить рыночным силам делать свое дело и вмешиваться как можно меньше. Дать свободу и сделать рынок разнообразным и конкурентным, вместо того чтобы хватать средства из бюджета, упираться рогами и оставлять контроль и централизацию в руках министра, управления радиовещания и ряда игроков-ветеранов", - сказал Кари.