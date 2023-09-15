



Министр связи предлагает создать отдельный Высокий суд

Конституционный суд должен быть создан для судебного надзора. Об этом 15 сентября заявил министр связи Шломо Кари, опубликовав предложение по Основному закону Суд судебного надзора, на фоне ожесточенных дебатов по поводу способности БАГАЦ отменять квазиконституционные основные законы.



Проект Кари отделит Высокий суд от БАГАЦа и наделит его полномочиями осуществлять судебный пересмотр обычных и основных законов. Суд сможет отклонить законность основного закона, но Кнессет сможет отменить это решение большинством голосов.



Судьи не будут назначаться через Комитет по назначениям судей или продвигаться по службе из числа уже существующих юристов. Они будут избраны Кнессетом и выбраны из депутатов Кнессета. Члены Кнессета уйдут с поста депутата, чтобы занять должность судьи и исполнять свои обязанности сроком на десять лет. В зависимости от того, сколько мест будет у фракций, тем больше у них будет судебных мест.



Кари признал в социальных сетях, что в законе не говорится о том, как будут меняться судебные представители в соответствии с новым Кнессетом.

Законопроект также не уточняет, сколько судей будет входить в состав суда, а лишь сообщает, что он не будет председательствовать в делах, в которых будет менее девяти судей.