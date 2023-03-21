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Министр связи объявил о внедрении новых правил для СМИ
21.03.2023 18:24 Алина Груднева

Министр связи объявил о внедрении новых правил для СМИ

Министр связи Шломо Кархи представил планы реформ на предстоящий год.

Он намерен закрыть Второе управление телерадиовещания и Совет по кабельному и спутниковому вещанию из-за "гиперактивного вмешательства" с их стороны. Также он планирует отменить обязательную лицензию для новостных вещателей.

Кархи неоднократно заявлял о своем желании закрыть "Кан", поскольку общественный вещатель владеет примерно половиной частот FM-радиовещания, что, по его мнению, является возмутительным.

На конференции 21 марта она отметил, что министерство не будет торопиться с планами в отношении общественного вещателя. Также министр планирует продвигать общенациональный доступ к сети 5G.

По словам Кархи, он намерен выделить бюджет на поощрение конкуренции в новостном вещании, а также на сокращение регулятивного вмешательства в содержание и расписание, направленное на открытие новых каналов и снижение цен.

 

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