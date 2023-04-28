



Министр связи о марше миллиона: мы не можем довольствоваться болтовней

Министр связи Шломо Кархи прокомментировал прошедший вчера в Иерусалиме "марш миллиона" в поддержку правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал в Twitter перед Шаббатом.



По словам министра, он лично присутствовал на демонстрации, куда привел своих детей.



"Мы доказали, что не можем довольствоваться пустой болтовней. Пришло время реализовать наши ценности", - сказал он.



Кархи отметил, что нельзя отказываться от практической реализации своих идеалов, а нужно претворять мечты в реальность.



