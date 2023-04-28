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Министр связи о марше миллиона: мы не можем довольствоваться болтовней
28.04.2023 19:34 Алина Груднева

Министр связи о марше миллиона: мы не можем довольствоваться болтовней

Министр связи Шломо Кархи прокомментировал прошедший вчера в Иерусалиме "марш миллиона" в поддержку правовой реформы.

Соответствующее заявление он сделал в Twitter перед Шаббатом.

По словам министра, он лично присутствовал на демонстрации, куда привел своих детей.

"Мы доказали, что не можем довольствоваться пустой болтовней. Пришло время реализовать наши ценности", - сказал он.

Кархи отметил, что нельзя отказываться от практической реализации своих идеалов, а нужно претворять мечты в реальность.

 

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