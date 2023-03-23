



Министр связи: компромисс по реформе может привести к свержению правительства

Министр связи Шломо Кархи выступает против любого возможного компромисса или остановки закона о пересмотре судебной системы.



В своем заявлении Кархи говорит, что он “категорически против” любого прекращения действия законодательства.



“Такой позорный отказ от наших обязательств приведет к усилению протеста, к остановке любых дальнейших инициатив, которые мы хотели бы продвигать в любой сфере, и в конце концов, не дай Бог, к роспуску правительства и восстание нового правительства катастрофы, которое было бы худшим из того, что мы когда-либо видели”, — говорит он.

