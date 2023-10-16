



Министр связи хочет запрещать СМИ, “наносящие ущерб национальной безопасности”

Министр связи Шломо Кари предложил новые правила чрезвычайного положения, которые, в случае их одобрения, позволят ему прекращать вещание средств массовой информации и конфисковывать вещательное оборудование. Такие меры будут приниматься, если будет принято решение, что работа СМИ наносит ущерб национальной безопасности, общественному порядку или служит основой для “вражеской пропаганды”.



Предлагаемые правила, судя по всему, призваны позволить ему закрыть местные офисы новостной сети “Аль-Джазира”, которую министр обвинил в нанесении ущерба национальной безопасности и подстрекательстве к насилию. При этом критики выражают обеспокоенность тем, что такое решение может посягать на свободу прессы.



Постановления планируется вынести на утверждение министров на заседании кабинета безопасности вечером 16 октября.