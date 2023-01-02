



Министр строительства обещает помочь израильтянам обустроиться в Иудее и Самарии

Министр строительства Ицхак Гольдкнопф пообещал помочь израильтянам обустроиться в Иудее и Самарии, объяснив, что новое строительство может помочь решить жилищный кризис в стране.



Об этом сообщает газета Jerusalem Post.



"Мы будем помогать нашим братьям, которые обустраиваются в Иудее и Самарии. Не менее важно, что наша обязанность - помочь им в повышении их личной безопасности, что является гарантией дальнейшего проживания и развития региона", - заявил Гольдкнопф на церемонии передачи власти.



