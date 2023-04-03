



Министр соцэкономики Франции снялась для Playboy для защиты прав женщин

Министр соцэкономики и французских ассоциаций Марлен Скиаппа появилась на обложке журнала Playboy, а также дала обширное интервью на тему прав женщин и ЛГБТ. Об этом пишет France24.



По словам Скиаппы, ранее бывшей министром по вопросам гендерного равенства, ее фото и интервью – это “защита прав женщин делать со своим телом то, что они хотят: везде и всегда независимо от того, раздражает ли это недоброжелателей и лицемеров”.



Несмотря на то, что министр сфотографировалась одетой, некоторые ее коллеги, например, премьер-министр Элизабет Борн, возмутились, называя фото в Playboy нецелесообразным, поскольку во Франции продолжаются политические и социальные потрясения на фоне пенсионных реформ президента Эмманюэля Макрона.



В то же время, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин поддержал решение Марлен Скиаппи и назвал его “смелым”.

Марлен Скиаппа была писательницей и блоггером до политической карьеры. Она писала о материнстве, женском здоровье, беременности, а также защищала права женщин и представителей ЛГБТ.