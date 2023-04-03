Министр соцэкономики Франции снялась для Playboy для защиты прав женщин
Министр соцэкономики и французских ассоциаций Марлен Скиаппа появилась на обложке журнала Playboy, а также дала обширное интервью на тему прав женщин и ЛГБТ. Об этом пишет France24.
По словам Скиаппы, ранее бывшей министром по вопросам гендерного равенства, ее фото и интервью – это “защита прав женщин делать со своим телом то, что они хотят: везде и всегда независимо от того, раздражает ли это недоброжелателей и лицемеров”.
Несмотря на то, что министр сфотографировалась одетой, некоторые ее коллеги, например, премьер-министр Элизабет Борн, возмутились, называя фото в Playboy нецелесообразным, поскольку во Франции продолжаются политические и социальные потрясения на фоне пенсионных реформ президента Эмманюэля Макрона.
В то же время, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин поддержал решение Марлен Скиаппи и назвал его “смелым”.
Марлен Скиаппа была писательницей и блоггером до политической карьеры. Она писала о материнстве, женском здоровье, беременности, а также защищала права женщин и представителей ЛГБТ.
Invité ce matin sur Europe1 le Ministre de l’intérieur @GDarmanin apporte son soutien à @MarleneSchiappa sur sa Une Une de #playboy. Il cite Cookie Dingler : « vous ne me ferez pas dire de mal de Marlène Schiappa (…) être une femme libérée, c’est pas si facile » pic.twitter.com/pz50OoQdls— Jeanne Baron (@jeannebarontv) April 2, 2023