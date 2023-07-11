Министр Шикли: США разжигают протесты в Израиле
Министр по делам диаспоры Амихай Шикли обвинил Соединенные Штаты Америки в "разжигании протестов" в Израиле.
Об этом сообщил журналист интернет-издания Walla Яки Адамкер в социальной сети Twitter.
"Соединенные Штаты разжигают протесты в Израиле", - процитировал он слова Шикли.
Министр объявил, что заявления президента США Джо Байдена были синхронизированы с Яиром Лапидом и Эхудом Бараком.
"Внутреннее окружение Байдена координирует свои действия с ними каждый раз, когда те хотят разжечь протесты в Израиле", - отметил он.
״ארה״ב מלבה את המחאה בישראל״— יקי אדמקר (@YakiAdamker) July 11, 2023
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