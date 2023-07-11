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Министр Шикли: США разжигают протесты в Израиле
11.07.2023 16:45 Алина Груднева

Министр Шикли: США разжигают протесты в Израиле

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли обвинил Соединенные Штаты Америки в "разжигании протестов" в Израиле.

Об этом сообщил журналист интернет-издания Walla Яки Адамкер в социальной сети Twitter.

"Соединенные Штаты разжигают протесты в Израиле", - процитировал он слова Шикли.

Министр объявил, что заявления президента США Джо Байдена были синхронизированы с Яиром Лапидом и Эхудом Бараком.

"Внутреннее окружение Байдена координирует свои действия с ними каждый раз, когда те хотят разжечь протесты в Израиле", - отметил он.

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