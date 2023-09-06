



Министр Шикли подвергся словесным нападкам в Лондоне

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли подвергся словесным нападкам со стороны левых протестующих в Лондоне.



Соответствующее видео, снятое 5 сентября, опубликовано в социальной сети.



Протестующие кричали “Позор!”, когда министр пытался попасть в Еврейский общинный центр Лондона (JW3).



Как сообщалось ранее, Шикли, находясь с двухдневным визитом в Великобритании, должен был посетить еврейский центр, однако визит министра был отменен из-за “внутреннего давления”.



