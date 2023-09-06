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Министр Шикли подвергся словесным нападкам в Лондоне
06.09.2023 09:46 Алина Груднева

Министр Шикли подвергся словесным нападкам в Лондоне

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли подвергся словесным нападкам со стороны левых протестующих в Лондоне.

Соответствующее видео, снятое 5 сентября, опубликовано в социальной сети.

Протестующие кричали “Позор!”, когда министр пытался попасть в Еврейский общинный центр Лондона (JW3).

Как сообщалось ранее, Шикли, находясь с двухдневным визитом в Великобритании, должен был посетить еврейский центр, однако визит министра был отменен из-за “внутреннего давления”.

 

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