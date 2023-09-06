Министр Шикли подвергся словесным нападкам в Лондоне
Министр по делам диаспоры Амихай Шикли подвергся словесным нападкам со стороны левых протестующих в Лондоне.
Соответствующее видео, снятое 5 сентября, опубликовано в социальной сети.
Протестующие кричали “Позор!”, когда министр пытался попасть в Еврейский общинный центр Лондона (JW3).
Как сообщалось ранее, Шикли, находясь с двухдневным визитом в Великобритании, должен был посетить еврейский центр, однако визит министра был отменен из-за “внутреннего давления”.
שיקלי מגיע ויוצא מהרכב לקולות הבושה של המפגינים בלונדון pic.twitter.com/5ns2NC1886— לירי בורק שביט (@lirishavit) September 5, 2023